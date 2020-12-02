Ежегодный саммит «Большой двадцатки» (G20) в 2021 году пройдет в итальянской столице Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября.
Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.
— С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2020 года, — говорится в сообщении.
В течение года также пройдут мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки. Например, здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.
В основе логотипа саммита 2021 года лежит Витрувианский человек Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года. Работы над подготовкой саммита не ведутся.
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Ежегодный саммит «Большой двадцатки» (G20) в 2021 году пройдет в итальянской столице Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября.
Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.
— С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2020 года, — говорится в сообщении.
В течение года также пройдут мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки. Например, здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.
В основе логотипа саммита 2021 года лежит Витрувианский человек Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года. Работы над подготовкой саммита не ведутся.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа