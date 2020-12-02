Ежегодный саммит «Большой двадцатки» (G20) в 2021 году пройдет в итальянской столице Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября.

Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

— С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2020 года, — говорится в сообщении.

В течение года также пройдут мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки. Например, здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.



В основе логотипа саммита 2021 года лежит Витрувианский человек Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года. Работы над подготовкой саммита не ведутся.