По состоянию на 10:00 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 19894 (+447) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 897 (25) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 247, всего выздоровели - 5779. Умерло всего от последствий COVID-19 - 323, за сутки - 7.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 13 тысяч 141 человека.
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По состоянию на 10:00 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 19894 (+447) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 897 (25) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 247, всего выздоровели - 5779. Умерло всего от последствий COVID-19 - 323, за сутки - 7.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 13 тысяч 141 человека.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа