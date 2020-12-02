По состоянию на 10:00 2 декабря в Николаевской области зарегистрировано 447 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 19894 (+447) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 13670 (+318)

Первомайск - 747 (+14)

Южноукраинск - 569 (+12)

Вознесенск - 572 (+12)

Очаков - 284 (+12)

Арбузинский район - 141 (11);

Баштанский район - 249 (22);

Березанский район - 238 (+3)

Братский район - 116;

Березнеговатский район - 76 (1);

Веселиновский район - 207;

Витовский район - 619 (+19)

Вознесенский район - 186 (+3)

Врадиевский район - 166 (+1)

Еланецкий район - 93 (+3)

Доманевский район - 202;

Казанковский район - 216;

Кривоозерский район - 187;

Николаевский район - 247 (+2)

Новобугский район - 138 (+4)

Новоодесский район - 305;

Очаковский район - 124 (+2)

Первомайский район - 297 (+1)

Снигиревский район - 245 (7).

Заболевание COVID-19 установлен в 897 (25) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 247, всего выздоровели - 5779. Умерло всего от последствий COVID-19 - 323, за сутки - 7.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 13 тысяч 141 человека.