В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины запретила продажу в стране электронных сигарет и жидкостей к ним лицам до 18 лет.
За соответствующий законопроект № 3628 проголосовали 309 народных депутатов.
Документ, в частности, предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет на уровне традиционной табачной продукции.
Нарушение влечет за собой штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 — 13600 гривен).
Кроме того, принятый закон запрещает реализовывать табачную продукцию поштучно или в упаковках, содержащих менее 20 сигарет (кроме сигар).
Напомним, в декабре 2019 года правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.
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В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины запретила продажу в стране электронных сигарет и жидкостей к ним лицам до 18 лет.
За соответствующий законопроект № 3628 проголосовали 309 народных депутатов.
Документ, в частности, предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет на уровне традиционной табачной продукции.
Нарушение влечет за собой штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 — 13600 гривен).
Кроме того, принятый закон запрещает реализовывать табачную продукцию поштучно или в упаковках, содержащих менее 20 сигарет (кроме сигар).
Напомним, в декабре 2019 года правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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