В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины запретила продажу в стране электронных сигарет и жидкостей к ним лицам до 18 лет.

За соответствующий законопроект № 3628 проголосовали 309 народных депутатов.

Документ, в частности, предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет на уровне традиционной табачной продукции.

Нарушение влечет за собой штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 — 13600 гривен).

Кроме того, принятый закон запрещает реализовывать табачную продукцию поштучно или в упаковках, содержащих менее 20 сигарет (кроме сигар).

Напомним, в декабре 2019 года правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.