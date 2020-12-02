Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей.

Об этом пишет Новая газета.

По ее данным, повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек. Согласно тексту повестки, оказавшейся в распоряжении издания, в Волгограде расследуется «совершение немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан».

В Следкоме не прокомментировали газете эту информацию. Источник издания в ведомстве сказал, что дело «о массовых убийствах мирных граждан» возбудили в июле 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД России соберет отпечатки пальцев у всех россиян.