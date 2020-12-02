Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей.
Об этом пишет Новая газета.
По ее данным, повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек. Согласно тексту повестки, оказавшейся в распоряжении издания, в Волгограде расследуется «совершение немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан».
В Следкоме не прокомментировали газете эту информацию. Источник издания в ведомстве сказал, что дело «о массовых убийствах мирных граждан» возбудили в июле 2020 года.
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Следственный комитет России вызвал на допросы несколько десятков бывших узников нацистских лагерей.
Об этом пишет Новая газета.
По ее данным, повестки получили пожилые люди по всей России, в одном только Волгограде на допрос вызвали 80 человек. Согласно тексту повестки, оказавшейся в распоряжении издания, в Волгограде расследуется «совершение немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан».
В Следкоме не прокомментировали газете эту информацию. Источник издания в ведомстве сказал, что дело «о массовых убийствах мирных граждан» возбудили в июле 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в МВД России соберет отпечатки пальцев у всех россиян.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа