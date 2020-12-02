Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3486.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 287 нардепов. Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.
Ко второму чтению в документе уточнили, что речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах.
В законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.
Лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.
Кроме того, главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.
Согласно закону, Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.
Напомним, в апреле Кабинет министров на время карантина ввел пособие по частичной безработице.
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Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №3486.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 287 нардепов. Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.
Ко второму чтению в документе уточнили, что речь идет не только о карантине, установленном правительством в связи с коронавирусом, но и о других карантинах.
В законе прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.
Лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.
Кроме того, главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.
Согласно закону, Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.
Напомним, в апреле Кабинет министров на время карантина ввел пособие по частичной безработице.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа