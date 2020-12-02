Андреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей 12 декабря. Она была закрыта на реставрацию почти пять лет назад.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Открытие церкви пройдет в онлайн формате 12 декабря. На следующий день, 13 декабря, в церкви запланирована первая служба.

– Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищено лепнину и отшлифовано пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна, - заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Он добавил, что немецкие технологи с помощью компьютерного анализа помогли найти аутентичный цвет стен 18 века.

– Перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок, - отметил министр.

Напомним, 17 октября Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

В 2018 году вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.