Резиденты шоу «StandUp Украина», участники проекта «Рассмеши комика» и «Открытый микрофон» проведут юмористическую StandUp-вечеринку в Николаеве.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Гостями вечеринки стали украинские комики Бекир Мамедиев, Коля Зырянов, Юра Степанец, а также резидент «StandUp Niko» Оля Стеценко.

Формат StandUp-вечеринки включает в себя интерактивное общение с комиками на откровенные темы, которые люди не всегда могут затронуть в обыденном разговоре.

Мероприятие пройдет в пятницу, 11 декабря, в ресторане Le Roi.