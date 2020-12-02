Резиденты шоу «StandUp Украина», участники проекта «Рассмеши комика» и «Открытый микрофон» проведут юмористическую StandUp-вечеринку в Николаеве.
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Гостями вечеринки стали украинские комики Бекир Мамедиев, Коля Зырянов, Юра Степанец, а также резидент «StandUp Niko» Оля Стеценко.
Формат StandUp-вечеринки включает в себя интерактивное общение с комиками на откровенные темы, которые люди не всегда могут затронуть в обыденном разговоре.
Мероприятие пройдет в пятницу, 11 декабря, в ресторане Le Roi.
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Резиденты шоу «StandUp Украина», участники проекта «Рассмеши комика» и «Открытый микрофон» проведут юмористическую StandUp-вечеринку в Николаеве.
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Гостями вечеринки стали украинские комики Бекир Мамедиев, Коля Зырянов, Юра Степанец, а также резидент «StandUp Niko» Оля Стеценко.
Формат StandUp-вечеринки включает в себя интерактивное общение с комиками на откровенные темы, которые люди не всегда могут затронуть в обыденном разговоре.
Мероприятие пройдет в пятницу, 11 декабря, в ресторане Le Roi.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа