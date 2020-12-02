Италия планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавируса в начале 2021 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца во время выступления в парламенте, пишет Ansa.
По его словам, закупка вакцины осуществляется централизованно и будет бесплатной для всех итальянцев.
— У Италии будет 202 миллиона доз от различных компаний. Первые дозы могут начать поступать с января, - добавил итальянский министр.
Сперанца подчеркнул, что ядро кампании вакцинации ожидается между весной и летом следующего года.
В первую очередь планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых, чтобы охватить людей с более высокими факторами риска.
Раздача вакцин будет проходить с привлечением вооруженных сил.
На начальном этапе вакцинация будет проводиться централизованно в больницах или в мобильных отделениях. По оценкам, для проведения кампании необходимо около 20 000 человек.
По мере расширения кампании будут задействованы клиники вакцинации, семейные врачи и военнослужащие.
Напомним, что в Британии надеются провести массовую вакцинацию населения от коронавируса за 3 месяца после того, как потенциальная вакцина будет утверждена.
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Италия планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавируса в начале 2021 года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца во время выступления в парламенте, пишет Ansa.
По его словам, закупка вакцины осуществляется централизованно и будет бесплатной для всех итальянцев.
— У Италии будет 202 миллиона доз от различных компаний. Первые дозы могут начать поступать с января, - добавил итальянский министр.
Сперанца подчеркнул, что ядро кампании вакцинации ожидается между весной и летом следующего года.
В первую очередь планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых, чтобы охватить людей с более высокими факторами риска.
Раздача вакцин будет проходить с привлечением вооруженных сил.
На начальном этапе вакцинация будет проводиться централизованно в больницах или в мобильных отделениях. По оценкам, для проведения кампании необходимо около 20 000 человек.
По мере расширения кампании будут задействованы клиники вакцинации, семейные врачи и военнослужащие.
Напомним, что в Британии надеются провести массовую вакцинацию населения от коронавируса за 3 месяца после того, как потенциальная вакцина будет утверждена.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
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|
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|
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