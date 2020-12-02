Италия планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавируса в начале 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца во время выступления в парламенте, пишет Ansa.

По его словам, закупка вакцины осуществляется централизованно и будет бесплатной для всех итальянцев.

— У Италии будет 202 миллиона доз от различных компаний. Первые дозы могут начать поступать с января, - добавил итальянский министр.

Сперанца подчеркнул, что ядро кампании вакцинации ожидается между весной и летом следующего года.

В первую очередь планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жителей и персонал домов престарелых, чтобы охватить людей с более высокими факторами риска.

Раздача вакцин будет проходить с привлечением вооруженных сил.

На начальном этапе вакцинация будет проводиться централизованно в больницах или в мобильных отделениях. По оценкам, для проведения кампании необходимо около 20 000 человек.

По мере расширения кампании будут задействованы клиники вакцинации, семейные врачи и военнослужащие.

Напомним, что в Британии надеются провести массовую вакцинацию населения от коронавируса за 3 месяца после того, как потенциальная вакцина будет утверждена.