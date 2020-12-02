Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело про недостоверные данные в декларации министра внутренних дел Арсена Авакова из-за скандального решения Конституционного Суда об отмене наказания.

Об этом после получения соответствующих документов от НАБУ сообщает Центр противодействия коррупции как организация, подавшая заявление о преступлении.

Отметим, речь идет о недекларировании Аваковым в 2017 и 2018 годах виллы в Италии площадью 566 кв. м, стоимость которой составляет примерно € 3,3 млн. По данным журналистов, министр стал владельцем ценной недвижимости через свою компанию.

Кроме этого, детективы НАБУ нашли различия в указанных в декларации за 2017 доходах жены Авакова, что может свидетельствовать о недостоверных данных.

Также Аваков на протяжении 2015—2018 годов не указывал доходы от процентов, начисляемых банками — денежные активы министра и его жены составляли от 49 тысяч гривен до $1,9 млн.

Еще одним основанием для привлечения к ответственности были две кипрские компании, которые исчезли из декларации за 2018 год, хотя были закрыты лишь в 2019-м.