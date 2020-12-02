Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях парламента и комитетов.

За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, пишет theБабель.

Согласно внесенным изменениям, уважительными причинами для отсутствия нардепа являются:

выполнение поручений Верховной Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;

временная потеря трудоспособности;

получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);

документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;

отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск);

командировки, участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках работы постоянных делегаций.

Кроме этого, в случае если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) сообщить главе Верховной Рады, подав ему заявление вместе с копией документа в подтверждение невозможности присутствовать.

Напомним, что в Офисе президента Владимира Зеленского объяснили, что вопрос об уменьшении количества народных депутатов связан с децентрализацией — регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.