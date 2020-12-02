Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях парламента и комитетов.
За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, пишет theБабель.
Согласно внесенным изменениям, уважительными причинами для отсутствия нардепа являются:
выполнение поручений Верховной Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;
временная потеря трудоспособности;
получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);
документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;
отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск);
командировки, участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках работы постоянных делегаций.
Кроме этого, в случае если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) сообщить главе Верховной Рады, подав ему заявление вместе с копией документа в подтверждение невозможности присутствовать.
Напомним, что в Офисе президента Владимира Зеленского объяснили, что вопрос об уменьшении количества народных депутатов связан с децентрализацией — регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в перечень оснований, по которым народные депутаты могут отсутствовать на заседаниях парламента и комитетов.
За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, пишет theБабель.
Согласно внесенным изменениям, уважительными причинами для отсутствия нардепа являются:
выполнение поручений Верховной Рады, главы парламента или комитета, в который входит депутат;
временная потеря трудоспособности;
получение медицинских услуг (с соответствующим медицинским заключением);
документально подтвержденные транспортные препятствия, из-за которых участие в заседаниях невозможно;
отпуск (по беременности и родам, при рождении и по уходу за ребенком, в связи с женитьбой, в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск);
командировки, участие в мероприятиях, которые проводятся в рамках работы постоянных делегаций.
Кроме этого, в случае если нардеп пропускает заседания по другой уважительной причине, он должен заблаговременно (не позднее дня проведения заседания) сообщить главе Верховной Рады, подав ему заявление вместе с копией документа в подтверждение невозможности присутствовать.
Напомним, что в Офисе президента Владимира Зеленского объяснили, что вопрос об уменьшении количества народных депутатов связан с децентрализацией — регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа