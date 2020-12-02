Ильичевский Судоремонтный Завод в Одесской области остался без работы из-за решения международной организации судоходства (IMO), которая продлила на три месяца сертификаты технического состояния всех гражданских судов.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

В связи с этим решением судоремонтный завод был вынужден отложить все запланированные ремонты. Подписанные контракты отодвинулись на более поздний срок.

– Владельцев судов торгового флота можно понять. В самом деле, зачем ремонтировать свое судно сегодня, выкладывая за ремонт миллионы долларов, если международная организация продлила полученный ранее сертификат? - отмечает издание.

Сейчас судоремонтные предприятия по всему миру пересматривают свои графики работы.

Как рассказал председатель правления ЧАО «ИСРЗ» Михаил Дудников, благодаря длительному продуктивному сотрудничеству завода с компаниями-судовладельцами, в ноябре удалось получить внеочередные заказы.

– Мы стараемся выйти из той сложной ситуации, в которой оказалось предприятие. Сейчас удалось договориться о внеочередных заказах, но конечно, это не тот объем, который был в аналогичный период прошлого года, - подчеркнул председатель правления.

Обычная месячная загрузка ИСРЗ составляет около двадцати судов. Они ремонтируются в доках и у заводских причалов одновременно, причем в основном это теплоходы класса Handysize и Panamax. Этой осенью завод ремонтирует гораздо меньше судов.

Сложный период при отсутствии заказов администрация ИСРЗ использует для ремонта доков, цехового оборудования и благоустройства производственной территории. Сейчас ремонтируется док №152, где уже заменено около 40 тонн металлических конструкций, а также начат ремонт асфальтового покрытия заводских автодорог.

Судоремонтники надеются, что уже с начала нового года они приступят к интенсивной работе, ведь срок действия отсрочки, предоставленной IMO судовладельцам, завершается в январе.