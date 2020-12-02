В польском Вроцлаве на стройке погиб украинец. Он упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.
Об этом сообщает Wroclaw.se.
По предварительным данным, происшествие со смертельным исходом произошло во вторник, 1 декабря, около 10:00 на строительной площадке по улице Гранична. К месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации, однако спасти мужчину не удалось.
Отмечается, что украинец, работал на разгрузке товаров. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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В польском Вроцлаве на стройке погиб украинец. Он упал с высоты и был раздавлен тяжелыми металлическими элементами.
Об этом сообщает Wroclaw.se.
По предварительным данным, происшествие со смертельным исходом произошло во вторник, 1 декабря, около 10:00 на строительной площадке по улице Гранична. К месту происшествия прилетел вертолет Польской медицинской авиации, однако спасти мужчину не удалось.
Отмечается, что украинец, работал на разгрузке товаров. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее в Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа