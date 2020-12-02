Онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главными причинами возникновения инвалидности в Николаеве и области.

Об этом 3 декабря рассказала заместитель главврача Центра медико-социальной экспертизы Светлана Билецкая в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ.

— Причин инвалидности существует много. Самая распространенная причина – общие заболевания, эти заболевания не имеют никаких других причин – трудовых увечий, военных травм, последствий Чернобыля. Все другие люди, предоставляющие другой документ, подтверждающий связь с Чернобылем, Афганистаном, АТО, имеют другую причину заболевания. Если говорить о заболеваниях, то это конечно онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Болезни сердечно-сосудистой системы и онкология - очень большие проблемы непосредственно для Николаева, - сказала Светлана Билецкая.

Светлана Билецкая рассказала, что людям с инвалидностью нужна защита их прав и потребностей. Они нуждаются в пошаговой помощи при социальной адаптации.

— Люди с инвалидностью могут быть нашими родственниками, знакомыми, соседями. Только тогда мы видим актуальность этой проблемы и необходимость принимать в ней участие, это необходимость в защите их потребностей, это необходимость помочь им адаптироваться к реалиям жизни и социализации в обществе, - подчеркнула Светлана Билецкая.

Светлана Билецкая уточнила, что в Украине около 5% людей с инвалидностью, в Николаевской области эта цифра несколько выше. Часть людей с такими потребностями переезжают из других областей после определения диагноза.

— В Украине существует такая статистика, что люди с особенными потребностями составляют примерно 5% населения, в Николаевской области это примерно 60 тысяч людей с такими потребностями. Потому что в области могут находится люди, которым определили группу в другой области, они переехали... Миграция происходит, примерно это 60 тысяч, - сказала Светлана Билецкая.

По словам Светланы Билецкой, ежегодно в ЦМСЭ определяют четыре тысячи первичных групп инвалидности, повторных осмотров больше 10 тысяч. Центр работает только с совершеннолетними пациентами, детской проблематикой занимаются ВКК.

— Ежегодно в нашем центре приблизительно определяется примерно 4 тысячи первичных групп инвалидности, повторно мы осматриваем порядка 13 тысяч пациентов. Работаем с людьми от 18 лет, с детской категорией работают ВКК лечебных учреждений. У нас отличаются подходы, - сообщила Светлана Билецкая.

Никвести сообщали, что Рада поддержала предоставление разрешения детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет