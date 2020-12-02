Представитель партии «Европейская Солидарность», руководитель Секретариата Ровенской организации партии Сергей Кондрачук стал председателем Ровенского областного совета.

Сегодня на первой сессии облсовета восьмого созыва его кандидатуру поддержали 35 депутатов, передает пресс-служба политсилы.

На пленарном заседании новоизбранный глава принял присягу и поблагодарил всех за поддержку.

— Вчера Львовщина, а сегодня Ровенская четко показали, что эти «зеленые» эксперименты над нашей страной, даст Бог, в конце концов остановятся, и мы будем двигаться в правильном направлении, — отметил Сергей Кондрачук.

Во времена президентства Петра Порошенко в течение 2015-2019 гг. Сергей Кондрачук возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.

Всего в Ровенском областном совете интересы жителей края будут представлять 14 депутатов от «ЕС»: Светлана Богатырчук-Кривко, Виталий Гайдукевич, Александр Дехтярчук, Сергей Кокорский, Елена Корень, Сергей Кондрачук, Александр Набочук, Ярослава Острожчук, Владимир Петрив, Александр Ященко, Екатерина Самардак, Андрей Сорока, Андрей Усач, Василий Яницкий.

На местных выборах 25 октября партия «Европейская Солидарность» в Ровенской области получила наивысший результат — 21,88%.

22 ноября мэром Ровно был избран кандидат от «Европейской Солидарности» Александр Третьяк.

Напомним, глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность» Елена Киселева позитивно оценивает результаты партии на выборах в городской совет.