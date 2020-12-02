Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к местным советам с просьбой безотлагательно провести сессии после местных выборов. Он призывает рассмотреть вопрос борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в открытом письме Алексея Данилова, опубликованном на странице СНБО в Facebook.

— С целью объединения и консолидации усилий в борьбе с пандемией крайне важным является безотлагательное проведение сессий местных советов, на которых должны быть рассмотрены вопросы преодоления негативных последствий распространения COVID-19 в каждой области, каждом районе, городе, поселке, селе, — заявил он.

Напомним, Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она должна быть готова уже в начале следующей недели.