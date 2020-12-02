Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.
Об этом шла речь на брифинге Майи Санду в Кишиневе, передает РБК-Украина.
Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.
— Этот законопроект — это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа, — заявила Майя Санду.
Она добавила, что таким образом правящая партия пытается помешать ей «начать наводить порядок в стране».
— Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос, — отметила будущий президент.
Напомним, на выборах Майя Санду обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
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Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.
Об этом шла речь на брифинге Майи Санду в Кишиневе, передает РБК-Украина.
Депутаты социалистической партии предложили парламенту вывести Службу информации и безопасности из-под подчинения президента Молдовы. Соответствующий законопроект уже внесли в молдавский парламент.
— Этот законопроект — это антидемократическое злоупотребление политика, который проиграл выборы президента. Это попытка захвата власти. Мы обжалуем эти злоупотребления в Конституционном суде и просим помощи народа, — заявила Майя Санду.
Она добавила, что таким образом правящая партия пытается помешать ей «начать наводить порядок в стране».
— Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос, — отметила будущий президент.
Напомним, на выборах Майя Санду обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
|
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