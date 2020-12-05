Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин «выходного дня», принесли результаты.
Об этом он сказал на утреннем брифинге, пишет РБК-Украина.
По словам министра, правительство не получило максимального результата, но введенные карантинные ограничения остановили ураганное распространение болезни.
— Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше, - сказал он.
Степанов добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.
— Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек, - добавил министр.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 825 человек, зафиксировано 226 летальных случаев, 14 724 пациента выздоровели.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин «выходного дня», принесли результаты.
Об этом он сказал на утреннем брифинге, пишет РБК-Украина.
По словам министра, правительство не получило максимального результата, но введенные карантинные ограничения остановили ураганное распространение болезни.
— Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше, - сказал он.
Степанов добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.
— Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек, - добавил министр.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 825 человек, зафиксировано 226 летальных случаев, 14 724 пациента выздоровели.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа