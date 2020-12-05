Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин «выходного дня», принесли результаты.

Об этом он сказал на утреннем брифинге, пишет РБК-Украина.

По словам министра, правительство не получило максимального результата, но введенные карантинные ограничения остановили ураганное распространение болезни.

— Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше, - сказал он.

Степанов добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.

— Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек, - добавил министр.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 825 человек, зафиксировано 226 летальных случаев, 14 724 пациента выздоровели.