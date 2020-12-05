Бывшего политзаключенного Романа Сущенко, возглавлявшего команду «Европейской Солидарности» на выборах в Черкасский областной совет, избрали первым заместителем председателя Черкасского облсовета.

Об этом сообщается на сайте «Европейской Солидарности».

го кандидатуру поддержали 38 депутатов.

— «Европейская Солидарность» готова брать ответственность за эффективные, прозрачные и важные решения во многих сферах жизнедеятельности области, - отметил Роман Сущенко.

Всего во фракции «Европейская Солидарность», которую возглавил Виталий Коваль, 9 депутатов: Роман Сущенко,Оксана Цыганок, Виталий Коваль, Александр Радуцкий, Наталья Качан, Вячеслав Бабенко, Михаил Грабовский, Сергей Буцко, Виктор Погорелый.

Команда набрала 33 тысячи избирателей в Черкасской области.

Напомним, что в Николаеве состоялась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.