Бывшего политзаключенного Романа Сущенко, возглавлявшего команду «Европейской Солидарности» на выборах в Черкасский областной совет, избрали первым заместителем председателя Черкасского облсовета.
Об этом сообщается на сайте «Европейской Солидарности».
го кандидатуру поддержали 38 депутатов.
— «Европейская Солидарность» готова брать ответственность за эффективные, прозрачные и важные решения во многих сферах жизнедеятельности области, - отметил Роман Сущенко.
Всего во фракции «Европейская Солидарность», которую возглавил Виталий Коваль, 9 депутатов: Роман Сущенко,Оксана Цыганок, Виталий Коваль, Александр Радуцкий, Наталья Качан, Вячеслав Бабенко, Михаил Грабовский, Сергей Буцко, Виктор Погорелый.
Команда набрала 33 тысячи избирателей в Черкасской области.
Напомним, что в Николаеве состоялась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.
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Бывшего политзаключенного Романа Сущенко, возглавлявшего команду «Европейской Солидарности» на выборах в Черкасский областной совет, избрали первым заместителем председателя Черкасского облсовета.
Об этом сообщается на сайте «Европейской Солидарности».
го кандидатуру поддержали 38 депутатов.
— «Европейская Солидарность» готова брать ответственность за эффективные, прозрачные и важные решения во многих сферах жизнедеятельности области, - отметил Роман Сущенко.
Всего во фракции «Европейская Солидарность», которую возглавил Виталий Коваль, 9 депутатов: Роман Сущенко,Оксана Цыганок, Виталий Коваль, Александр Радуцкий, Наталья Качан, Вячеслав Бабенко, Михаил Грабовский, Сергей Буцко, Виктор Погорелый.
Команда набрала 33 тысячи избирателей в Черкасской области.
Напомним, что в Николаеве состоялась выставка работ украинского журналиста Романа Сущенко «FREE&ART», которые были выполнены подручными средствами за 1070 дней пребывания в российской тюрьме.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа