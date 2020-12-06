Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области изготавливала новогодние игрушки с логотипом российской армии. После огласки инцидента руководство фабрики пообещало тщательно выбирать заказ и заверило, что весь тираж этих игрушек ликвидировало.

Видео с игрушками с логотипом армии России накануне в Facebook распространил Сергей Савченко, который посещал фабрику с экскурсией.

Как пишет theБабель, исполняющий обязанности главы правления предприятия Павел Гукасов отреагировал на инцидент и попросил извинения. Он рассказал, что из-за короткой сезонности бизнеса и в борьбе за рынок с производителями из Китая за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка.

— Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков, - рассказал Павел Гусаков.

Он отметил, что из-за экономического кризиса и карантина, который привел к сокращению экскурсий, был занят развитием новых проектов, поэтому, подчеркнул он, «все заказы от российской стороны шли непосредственно без моего внимания».

— Из-за того, что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован, - отметил Павел Гукасов.

Он пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

Напомним, что в Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.