Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию населения Британии со следующей недели — 8 декабря.
Об этом сообщает BBC News.
Как рассказал агентству исполнительный директор NHS Крис Хопсон, вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц, чтобы начать вакцинацию уже во вторник.
Сейчас британские больницы выясняют, сколько в их районе жителей домов для престарелых, сотрудников этих учреждений и людей старше 80 лет, которые входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.
Ранее сообщалось, что Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
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Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию населения Британии со следующей недели — 8 декабря.
Об этом сообщает BBC News.
Как рассказал агентству исполнительный директор NHS Крис Хопсон, вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц, чтобы начать вакцинацию уже во вторник.
Сейчас британские больницы выясняют, сколько в их районе жителей домов для престарелых, сотрудников этих учреждений и людей старше 80 лет, которые входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.
Ранее сообщалось, что Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
|
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