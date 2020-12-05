Национальная служба здравоохранения (NHS) планирует начать вакцинацию населения Британии со следующей недели — 8 декабря.

Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал агентству исполнительный директор NHS Крис Хопсон, вакцину от коронавируса доставят в 50 больниц, чтобы начать вакцинацию уже во вторник.

Сейчас британские больницы выясняют, сколько в их районе жителей домов для престарелых, сотрудников этих учреждений и людей старше 80 лет, которые входят в группу риска и будут вакцинированы в первую очередь.

Ранее сообщалось, что Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.