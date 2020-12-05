В Азербайджане планируют провести военный парад в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе.
Как этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, парад пройдет 10 декабря в Баку.
Сейчас идет подготовка к событию. В нем будут участвовать более трех тысяч человек, около 150 единиц военной техники, среди которой и современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.
Также во время парада будут показаны некоторые военные трофеи, добытые в ходе боевых действий.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
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В Азербайджане планируют провести военный парад в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе.
Как этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, парад пройдет 10 декабря в Баку.
Сейчас идет подготовка к событию. В нем будут участвовать более трех тысяч человек, около 150 единиц военной техники, среди которой и современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.
Также во время парада будут показаны некоторые военные трофеи, добытые в ходе боевых действий.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа