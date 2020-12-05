Президент Владимир Зеленский заявил, что современная украинская армия была во многом построена благодаря волонтерам.

Об этом он сказал во время встречи с волонтерами и сотрудниками Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Минобороны в Ирпене Киевской области, сообщает пресс-служба президента.

— Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть. Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии, - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, государство в некоторых вещах должно равняться на волонтеров. Он пообещал обратить внимание на те вопросы, где государство могло бы помочь и где оно дорабатывает.

Президент также отметил, что именно волонтеры очень быстро нашли ту национальную идею, которую много лет ищут для Украины.

В Международный день волонтеров Владимир Зеленский ознакомился с работой отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями и ограниченными физическими возможностями, неформально пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Также он осмотрел отделение физической и спортивной реабилитации, оборудование, используемое для восстановления украинских военных после тяжелых ранений.

Напомним, что лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил волонтеров с их праздником, назвав волонтерство «одним из уникальных и наиболее исключительных явлений гражданского общества».