Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.
Об этом она написала в колонке для Washington Post, пишет РБК-Украина.
Светлана Тихановская также отметила, что народ и оппозиция «нуждается в большой помощи от США».
— Мы нуждаемся в большой помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», – написала Светлана Тихановская.
Напомним, оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.
Об этом она написала в колонке для Washington Post, пишет РБК-Украина.
Светлана Тихановская также отметила, что народ и оппозиция «нуждается в большой помощи от США».
— Мы нуждаемся в большой помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», – написала Светлана Тихановская.
Напомним, оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
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