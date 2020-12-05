Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.

Об этом она написала в колонке для Washington Post, пишет РБК-Украина.

Светлана Тихановская также отметила, что народ и оппозиция «нуждается в большой помощи от США».

— Мы нуждаемся в большой помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», – написала Светлана Тихановская.

Напомним, оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.