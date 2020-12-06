В Эстонии с субботы, 5 декабря, ужесточили карантин из-за пандемии коронавируса.

Торговые залы магазинов и предприятий сферы услуг могут заполняться только на половину от общей вместимости, пишет РБК-Украина.

Общепиты, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых нет стационарных сидячих мест, не должны работать с 22:00 до 06:00, тогда как раньше ограничения действовали с полуночи. Также в подобных заведениях не может присутствовать одновременно больше 250 человек.

Для кинотеатров, театров и концертных залов условия работы не меняются, вводится только ограничение на завершение работы до 22:00. При этом, залы с сидячими местами могут работать и после 22:00.

На открытом воздухе могут проводиться мероприятия с количеством участников до 500 человек, если они не занимают более половины территории, на которой происходит событие.

По данным эстонских СМИ, за пятницу в Эстонии зафиксировали 561 новый случай заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост в стране за все время пандемии.

Напомним, что в Португалии смягчат карантин на Рождество, однако на Новый год снова вернут ограничения.