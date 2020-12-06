За прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает штаб ООС.

– За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня, - отмеают в штабе.

Так, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А вблизи Водяного - применил противотанковые ракетные комплексы.

– Не было спокойно и в пригороде Авдеевки и вблизи Южного. Здесь российско-оккупационные войска открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки противник впоследствии использовал и снайперское оружие. Огнем украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было, - передает штаб.



