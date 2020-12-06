В воскресенье, 6 декабря, в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.
Соответствующий видеоролик размещен в Instagram-группе Blacklist.nikolaev.
Отмечается, что мужчина пришел на площадку вместе с ребенком и женой. В это время на сетах катались компания подростков, которые попросили пересесть мужчину, однако тот отказался.
Через время, когда один из подростков проезжал мимо, мужчина с ноги ударил мальчика по животу. Подросток решил ударить его в ответ.
После чего мужчина подбежал к коляске, достал пистолет и выстрелил дважды в мальчика.
Кто-то из находившихся в скейт-парке вызвал полицию. Прибывшие на место патрульные выяснили, что пистолет у стрелявшего был траматический. Произведено было несколько выстрелов, один из металлических шариков попал подростку в спину.
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В воскресенье, 6 декабря, в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.
Соответствующий видеоролик размещен в Instagram-группе Blacklist.nikolaev.
Отмечается, что мужчина пришел на площадку вместе с ребенком и женой. В это время на сетах катались компания подростков, которые попросили пересесть мужчину, однако тот отказался.
Через время, когда один из подростков проезжал мимо, мужчина с ноги ударил мальчика по животу. Подросток решил ударить его в ответ.
После чего мужчина подбежал к коляске, достал пистолет и выстрелил дважды в мальчика.
Кто-то из находившихся в скейт-парке вызвал полицию. Прибывшие на место патрульные выяснили, что пистолет у стрелявшего был траматический. Произведено было несколько выстрелов, один из металлических шариков попал подростку в спину.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
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Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
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Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа