В воскресенье, 6 декабря, в скейт-парке возле «Надежды», мужчина из-за конфликта с подростками открыл стрельбу по одному из них.

Соответствующий видеоролик размещен в Instagram-группе Blacklist.nikolaev.

Отмечается, что мужчина пришел на площадку вместе с ребенком и женой. В это время на сетах катались компания подростков, которые попросили пересесть мужчину, однако тот отказался.

Через время, когда один из подростков проезжал мимо, мужчина с ноги ударил мальчика по животу. Подросток решил ударить его в ответ.

После чего мужчина подбежал к коляске, достал пистолет и выстрелил дважды в мальчика.

Кто-то из находившихся в скейт-парке вызвал полицию. Прибывшие на место патрульные выяснили, что пистолет у стрелявшего был траматический. Произведено было несколько выстрелов, один из металлических шариков попал подростку в спину.