Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе. Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.
– Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе, - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что с местными властями работают над перечнем возможных ограничений. На сегодня они поддерживают запрет или ограничение деятельности:
В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или на вынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).
Напомним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
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Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе. Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.
– Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе, - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что с местными властями работают над перечнем возможных ограничений. На сегодня они поддерживают запрет или ограничение деятельности:
В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или на вынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).
Напомним, за минувшие сутки, 5 декабря, выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа