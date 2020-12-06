Госдепартамент CША теперь считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах. В ответ на это Россия призвала Соединенные Штаты «знать красные линии».

Об этом сообщается в МИД России в Twitter.

В инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa отмечается, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. А лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России.

Из-за такой позиции Госдепа российский МИД обвинил США в том, что американцы якобы ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны и поощряют реваншизм.

– Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР… Знайте свои границы и «красные линии», - заявили в МИД РФ.

Справка. Япония претендует на острова Южнокурильской гряды по Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о «северных территориях». При этом Россия настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны.



