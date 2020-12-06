Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

– Сегодня, 6 декабря, в 14 часов по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет. Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - говорится в сообщении.