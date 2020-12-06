Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
– Сегодня, 6 декабря, в 14 часов по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет. Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.
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Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
– Сегодня, 6 декабря, в 14 часов по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет. Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа