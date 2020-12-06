Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от «Центра исследования развития территорий».
По данным опроса на выходе из избирательных участков, у кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от «Слуги народа» - 41,14%.
Ошибка выборки указана в пределах 2,5% - 3%. Опрошены 14 тысяч избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.
Ранее гражданская сеть ОПОРА сообщала, что явка на выборах мэра Кривого Рога на 16:00 составила 28%. Погрешность оценки - 1,25%.
Во втором туре выборов Кривого Рога за должность соперничали кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Константин Павлов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, записывал отдельное обращение к жителям города с призывом прийти на участки.
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Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от «Центра исследования развития территорий».
По данным опроса на выходе из избирательных участков, у кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от «Слуги народа» - 41,14%.
Ошибка выборки указана в пределах 2,5% - 3%. Опрошены 14 тысяч избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.
Ранее гражданская сеть ОПОРА сообщала, что явка на выборах мэра Кривого Рога на 16:00 составила 28%. Погрешность оценки - 1,25%.
Во втором туре выборов Кривого Рога за должность соперничали кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Константин Павлов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, записывал отдельное обращение к жителям города с призывом прийти на участки.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа