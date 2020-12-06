Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов. За него проголосовали почти 59% пришедших на участки избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от «Центра исследования развития территорий».

По данным опроса на выходе из избирательных участков, у кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от «Слуги народа» - 41,14%.

Ошибка выборки указана в пределах 2,5% - 3%. Опрошены 14 тысяч избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.