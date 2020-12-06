Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подал в Конституционный суд ходатайство о запрете польской Коммунистической партии. Он считает действия партии несовместимыми с конституцией.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

– Коммунистическая партия Польши, среди прочего, ссылается в своей программе и практике на тоталитарные методы и практики коммунизма, что несовместимо с Конституцией Республики Польша, - говорится в представлении.

Национальная прокуратура провела анализ, который показал, что члены Коммунистической партии Польши ставят под сомнение демократический порядок в Польше. По данным прокуратуры, члены КПП «прямо призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики».

– По этой причине Генеральный прокурор решил, что и цели, и деятельность Коммунистической партии Польши должны быть признаны несовместимыми с конституцией, а ее деятельность должна быть прекращена, - отметили в прокуратуре.

Напомним, в 2014 году Министерство юстиции Украины требовало Окружной административный суд Киева запретить деятельность Коммунистической партии Украины.