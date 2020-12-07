В небе над оккупированным Донбассом взвился флаг Украины. Акцию провели в День Вооруженных сил Украины.

Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ "Північ" в Facebook.

Размер флага - 120 квадратных метров. Его запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.

В акции принимали участие военнослужащие.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.