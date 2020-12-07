В небе над оккупированным Донбассом взвился флаг Украины. Акцию провели в День Вооруженных сил Украины.
Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ "Північ" в Facebook.
Размер флага - 120 квадратных метров. Его запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.
В акции принимали участие военнослужащие.
Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.
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В небе над оккупированным Донбассом взвился флаг Украины. Акцию провели в День Вооруженных сил Украины.
Видео поднятия флага разместили на странице ОТГ "Північ" в Facebook.
Размер флага - 120 квадратных метров. Его запустили в направлении оккупированной Горловки с помощью воздушных шаров с гелием.
В акции принимали участие военнослужащие.
Напомним, Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа