От коронавирусной болезни умерла 14-летняя девочка из Кропивницкого. По состоянию на 6 декабря на Кировоградщине коронавирусом заболели еще 183 жителя области.
Об этом информирует пресс-служба областной государственной администрации.
Выздоровели от коронавируса 19 жителей областного центра и четыре человека из Новгородковского района.
По данным УНН, это уже третья смерть от коронавируса среди несовершеннолетних в области. Ранее умерли 17-летняя девушка, которая болела сахарным диабетом, и 11-месячный ребенок. Младенец умер из-за осложнений менингоэнцифалитом.
С начала пандемии в Кировоградской области обнаружили 6254 случая коронавируса, 175 человек умерли от вызванных болезнью осложнений.
Кировоградщина находится на последнем в Украине месте по количеству заболевших ковидом.
Напомним, 5 декабря выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
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От коронавирусной болезни умерла 14-летняя девочка из Кропивницкого. По состоянию на 6 декабря на Кировоградщине коронавирусом заболели еще 183 жителя области.
Об этом информирует пресс-служба областной государственной администрации.
Выздоровели от коронавируса 19 жителей областного центра и четыре человека из Новгородковского района.
По данным УНН, это уже третья смерть от коронавируса среди несовершеннолетних в области. Ранее умерли 17-летняя девушка, которая болела сахарным диабетом, и 11-месячный ребенок. Младенец умер из-за осложнений менингоэнцифалитом.
С начала пандемии в Кировоградской области обнаружили 6254 случая коронавируса, 175 человек умерли от вызванных болезнью осложнений.
Кировоградщина находится на последнем в Украине месте по количеству заболевших ковидом.
Напомним, 5 декабря выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа