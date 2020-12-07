От коронавирусной болезни умерла 14-летняя девочка из Кропивницкого. По состоянию на 6 декабря на Кировоградщине коронавирусом заболели еще 183 жителя области.

Об этом информирует пресс-служба областной государственной администрации.

Выздоровели от коронавируса 19 жителей областного центра и четыре человека из Новгородковского района.

По данным УНН, это уже третья смерть от коронавируса среди несовершеннолетних в области. Ранее умерли 17-летняя девушка, которая болела сахарным диабетом, и 11-месячный ребенок. Младенец умер из-за осложнений менингоэнцифалитом.

С начала пандемии в Кировоградской области обнаружили 6254 случая коронавируса, 175 человек умерли от вызванных болезнью осложнений.

Кировоградщина находится на последнем в Украине месте по количеству заболевших ковидом.

Напомним, 5 декабря выявили еще 11,5 тысячи новых случаев COVID-19 в Украине. Лидером по заболеваемости остается Киев.