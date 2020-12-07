Организаторы Чемпионат мира по футболу в 2022 году уверены, что пандемия коронавируса не помешает провести турнир в «совершенно нормальной» обстановке. Он пройдет в Катаре.
Об этом сообщает DW.
Председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер назвал «хорошими новостями» скорое появление вакцин от коронавируса. Он также добавил, что Катар «с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков» и провести «нормальное и успешное» мировое футбольное первенство.
Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря.
Напомним, ранее оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира.
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Организаторы Чемпионат мира по футболу в 2022 году уверены, что пандемия коронавируса не помешает провести турнир в «совершенно нормальной» обстановке. Он пройдет в Катаре.
Об этом сообщает DW.
Председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер назвал «хорошими новостями» скорое появление вакцин от коронавируса. Он также добавил, что Катар «с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков» и провести «нормальное и успешное» мировое футбольное первенство.
Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря.
Напомним, ранее оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа