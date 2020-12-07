Организаторы Чемпионат мира по футболу в 2022 году уверены, что пандемия коронавируса не помешает провести турнир в «совершенно нормальной» обстановке. Он пройдет в Катаре.

Об этом сообщает DW.

Председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер назвал «хорошими новостями» скорое появление вакцин от коронавируса. Он также добавил, что Катар «с нетерпением ожидает возможности принять болельщиков» и провести «нормальное и успешное» мировое футбольное первенство.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, ранее оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, представил логотип турнира.