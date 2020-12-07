Об этом сообщает «Укринформ».

Этот рекорд Европы зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Отмечается, что общая длина подземелья составляет 75 метров. К тому же это единственное в Европе арт-пространство, расположенное в катакомбах.

Подземное арт-пространство в Одессе объединяет картинную галерею и инсталляцию «Сад чудес». Само подземелье украшено и красками, которые светятся в темноте.

Картины также светятся благодаря использованию специального состава красок, а объекты арт-инсталяции подсвечиваются ультрафиолетом.

Как пишет издание «Думская», первая в Украине подземная художественная галерея на глубине 7 метров начала работать еще в 2018 году. Ее открыли на базе мемориального комплекса «Нерубайские катакомбы».

Вся галерея украшена в основном пейзажными картинами. Авторы работ добавляли в масляные краски люминесцентный порошок и краски, поэтому детали картин светятся в темноте. Специальное оборудование в галерее меняет интервалы «дня» и «ночи» на выставке, а ультрафиолетовые лампы «заряжают» люминофор.

Напомним, в Николаевском областном краеведческом музее состоялось открытие художественной выставки изделий из ваты «С игрушкой в Новый год».