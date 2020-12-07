Об этом сообщает «Укринформ».
Этот рекорд Европы зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Отмечается, что общая длина подземелья составляет 75 метров. К тому же это единственное в Европе арт-пространство, расположенное в катакомбах.
Подземное арт-пространство в Одессе объединяет картинную галерею и инсталляцию «Сад чудес». Само подземелье украшено люминофором и красками, которые светятся в темноте.
Картины также светятся благодаря использованию специального состава красок, а объекты арт-инсталяции подсвечиваются ультрафиолетом.
Как пишет издание «Думская», первая в Украине подземная художественная галерея на глубине 7 метров начала работать еще в 2018 году. Ее открыли на базе мемориального комплекса «Нерубайские катакомбы».
Вся галерея украшена в основном пейзажными картинами. Авторы работ добавляли в масляные краски люминесцентный порошок и краски, поэтому детали картин светятся в темноте. Специальное оборудование в галерее меняет интервалы «дня» и «ночи» на выставке, а ультрафиолетовые лампы «заряжают» люминофор.
Напомним, в Николаевском областном краеведческом музее состоялось открытие художественной выставки изделий из ваты «С игрушкой в Новый год».
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Об этом сообщает «Укринформ».
Этот рекорд Европы зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Отмечается, что общая длина подземелья составляет 75 метров. К тому же это единственное в Европе арт-пространство, расположенное в катакомбах.
Подземное арт-пространство в Одессе объединяет картинную галерею и инсталляцию «Сад чудес». Само подземелье украшено люминофором и красками, которые светятся в темноте.
Картины также светятся благодаря использованию специального состава красок, а объекты арт-инсталяции подсвечиваются ультрафиолетом.
Как пишет издание «Думская», первая в Украине подземная художественная галерея на глубине 7 метров начала работать еще в 2018 году. Ее открыли на базе мемориального комплекса «Нерубайские катакомбы».
Вся галерея украшена в основном пейзажными картинами. Авторы работ добавляли в масляные краски люминесцентный порошок и краски, поэтому детали картин светятся в темноте. Специальное оборудование в галерее меняет интервалы «дня» и «ночи» на выставке, а ультрафиолетовые лампы «заряжают» люминофор.
Напомним, в Николаевском областном краеведческом музее состоялось открытие художественной выставки изделий из ваты «С игрушкой в Новый год».
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа