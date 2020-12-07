Муфтий Чечни Салах Межиев ответил на критику несогласных с запретом на ношение никаба – женского мусульманского головного убора, закрывающего лицо и оставляющего лишь прорезь для глаз.

Об этом пишет Кавказ.Реалии.

Несогласных с таким запретом Межиев назвал «ваххабитами» и «врагами Аллаха». По его словам, жительницы Чечни обязаны носить традиционную одежду.

– Во-первых, если ты так не хочешь показываться, сиди у себя дома. Во-вторых, когда они так закрываются от остальных, они начинают считать неверным тех, кто так не закрыт. За этим следует то, что они надевают на себя один пояс и идут убивать невинных людей. Харам – это надевать не ту одежду, которую надевает твой народ, и выделяться, - заявил муфтий Чечни.

ГТРК «Грозный» в начале декабря показал сюжет, где Межиев и начальник управления МВД по городу Грозному Аслан Ирасханов осудили девушек за ношение никаба. Межиев тогда заявил, что «полностью закрывают лицо только в арабских странах», где никаб является «традиционной одеждой и никакого отношения к шариату она не имеет».

Ирасханов заявил, что никому не позволит разгуливать по городу в никабе. По его мнению, это не соответствует чеченским традициям и предписаниям ислама. Носящим никаб женщинам он предложил переехать в арабские страны.

Напомним, в 2019 году после многолетних споров в Нидерландах был введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо - паранджи, а также никаба.