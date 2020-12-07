Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже.

Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоили гриф «секретно».

Как пишет hromadske, Василия Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК — незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов.

Весной этого года обвинение переквалифицировали на шпионаж. Следствие считает, что он шпионил в пользу Украины.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что Василенко задержали в Москве, когда тот «пытался приобрести списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Минобороны Украины». Мол, речь идет о каком-то «крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х, которое не имеет военной мощности».

Известно, что Василий Василенко родился в 1967 году и является гражданином Украины. С 1992 года по 2001 год он играл в украинских футбольных командах, среди которых: «Таврия», «Торпедо» и «Дружба».

Напомним, что у побережья Великобритании за перевозку нелегалов задержали судно, в составе экипажа которого были граждане Украины.