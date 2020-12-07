Министр здравоохранения Максим Степанов в ноябре заработал 37 тысяч 875 привен (получил 30 тысяч 489 гривен).

Как пишет «Слово и дело», ссылаясь на ответ ответ МОЗ на запрос, в данную сумму вошли оклад, надбавка за работу с секретными документами, надбавка эксперту по вопросам тайны и командировочные.

Зарплата заместителей министра за прошлый месяц:

Ирина Садовяк – 48 тысяч 766 гривен (получила 39 тысяч 257 гривен);

Ирина Микитчак – 53 тысячи 406 гривен (выплатили 42 тысячи 991 гривну);

Светлана Шаталова, Игорь Иващенко и Ярослав Кучер – по 48 тысяч 821 гривне (с учетом налогов и сборов 39 тысяч 300 гривен);

Виктор Ляшко – 53 тысячи 703 гривны (выплатили 43 тысяч 230 гривен).

Напомним, что директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев с начала года получил 66 тысяч гривен надбавки за «высокие достижения» и больше 100 тысяч гривен премии.