В Украине хотят штрафовать за использование пластиковых пакетов. Экологический комитет рекомендует Верховной раде окончательно запретить их оборот.

Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook.

– Только что депутаты парламентского комитета поддержали законопроект №2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов» для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной радой в целом, - написал министр.

Закон предлагает запретить:

сверхлегкие пластиковые пакеты;

легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;

оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

– Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен, - сообщил глава Минприроды.

Напомним, в конце ноября в Верховной раде приступили к доработке закона №2051-1 о запрете пластиковых пакетов.