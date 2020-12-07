Новоизбранные депутаты Первомайского горсовета утвердили старостинские округа и назначили старост, заместителей городского головы и состав исполкома.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
В Первомайской городской громаде было создано четыре старостинских округа с центрами в Подгородной, Грушевке, Чаусово-2 и Конецполье. Трое старост депутаты назначили одноголосно, с четвертым пока не определились.
Также по представлению городского головы утвердили заместителей. Дмитрий Малишевский стал первым заместителем, Владимир Рябченко — заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов. Татьяну Данильченко назначили управляющей делами исполнительного комитета. Кроме того, определились с составом исполкома, в который вошли 11 человек.
Также сообщается, что был зарегистрирован еще один депутат — экс-мэр Первомайска Людмила Дромашко.
Ранее депутаты избрали секретаря, утвердили регламент, состав комиссий и оклад мэра.
Напомним, что на учредительной сессии депутатский корпус нового Первомайского района не смог выбрать главу райсоваета.
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Новоизбранные депутаты Первомайского горсовета утвердили старостинские округа и назначили старост, заместителей городского головы и состав исполкома.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
В Первомайской городской громаде было создано четыре старостинских округа с центрами в Подгородной, Грушевке, Чаусово-2 и Конецполье. Трое старост депутаты назначили одноголосно, с четвертым пока не определились.
Также по представлению городского головы утвердили заместителей. Дмитрий Малишевский стал первым заместителем, Владимир Рябченко — заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов. Татьяну Данильченко назначили управляющей делами исполнительного комитета. Кроме того, определились с составом исполкома, в который вошли 11 человек.
Также сообщается, что был зарегистрирован еще один депутат — экс-мэр Первомайска Людмила Дромашко.
Ранее депутаты избрали секретаря, утвердили регламент, состав комиссий и оклад мэра.
Напомним, что на учредительной сессии депутатский корпус нового Первомайского района не смог выбрать главу райсоваета.