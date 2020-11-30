Новоизбранные депутаты Первомайского горсовета уже начали работать — избрали секретаря, утвердили регламент, состав комиссий и оклад мэра.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

На сессию собрались 35 депутатов из 39. Горсовет избрал секретаря, поддержав кандидатуру, которую выдвинул городской голова Олег Демченко. Секретарём Первомайского горсовета стал представитель «Батьківщини» Михаил Медвечук. За него путем тайного голосования проголосовали 28 депутатов.

Также депутаты утвердили состав постоянных комиссий. В этом созыве их пять: земельная, по вопросам этики, бюджета, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования. Наименьшее количество членов в комиссии по вопросам здравоохранения, наибольшее — ЖКХ.

Горсовет утвердил и должностной оклад городского головы с надбавками, премиями и материальной помощью. Однако цифру так и не озвучили, отмечается в сюжете.

— Я могу сказать, что все установлено, согласно постановлению № 268. Все надбавки предусмотрены этим постановлением, мы обязаны все выплачивать, что предусмотрено — заявила Ольга Минтян, начальница отдела кадровой работы горсовета.

Напомним, Николаевский горизбирком созвал первую сессию Николаевского горсовета на 11:00 10 декабря.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.