Николаевский горизбирком созвал первую сессию Николаевского горсовета на 11:00 10 декабря.

Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания ТИК.

«За» проголосовали 13 членов комиссии. Отметим, что изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, но это предложение не набрало необходимого количества голосов.

— Мы посмотрели по лунному календарю, хорошая дата, — сказала член комиссии, объясняя, почему предложили именно 10 декабря.

В ходе обсуждения этого вопроса глава горизбиркома Евгений Бабков сообщил, что мэрия рассматривает вариант проведения этой сессии в театре по соседству с мэрией.

— В связи с карантином, там больше места для депутатов, членов ТИК и приглашённых, — сказал Евгений Бабков.

Ранее сообщалось, что городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку депутатом Николаевского городского совета, избранным от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.