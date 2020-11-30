Николаевский горизбирком созвал первую сессию Николаевского горсовета на 11:00 10 декабря.
Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания ТИК.
«За» проголосовали 13 членов комиссии. Отметим, что изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, но это предложение не набрало необходимого количества голосов.
— Мы посмотрели по лунному календарю, хорошая дата, — сказала член комиссии, объясняя, почему предложили именно 10 декабря.
В ходе обсуждения этого вопроса глава горизбиркома Евгений Бабков сообщил, что мэрия рассматривает вариант проведения этой сессии в театре по соседству с мэрией.
— В связи с карантином, там больше места для депутатов, членов ТИК и приглашённых, — сказал Евгений Бабков.
Ранее сообщалось, что городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку депутатом Николаевского городского совета, избранным от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.
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Николаевский горизбирком созвал первую сессию Николаевского горсовета на 11:00 10 декабря.
Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания ТИК.
«За» проголосовали 13 членов комиссии. Отметим, что изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, но это предложение не набрало необходимого количества голосов.
— Мы посмотрели по лунному календарю, хорошая дата, — сказала член комиссии, объясняя, почему предложили именно 10 декабря.
В ходе обсуждения этого вопроса глава горизбиркома Евгений Бабков сообщил, что мэрия рассматривает вариант проведения этой сессии в театре по соседству с мэрией.
— В связи с карантином, там больше места для депутатов, членов ТИК и приглашённых, — сказал Евгений Бабков.
Ранее сообщалось, что городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку депутатом Николаевского городского совета, избранным от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.