Городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Владислава Чайку депутатом Николаевского городского совета, избранным от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Решение принято сегодня, 30 ноября, сообщает корреспондент НикВести.

Также сегодня Пятый Апелляционный административный суд отказал Владиславу Чайке в деле об отмене результатов выборов Николаевского городского головы.

Напомним, что Владислав Чайка подал в горизбирком Николаева документы для регистрации депутатом только 28 ноября.

При этом он продолжает называть себя победителем выборов мэра Николаева и считает, что «власть пытается выбросить это из своего понимания».

Отметим, что 22 ноября в Николаеве прошел второй тур выборов городского головы. По итогам голосования, действующий мэр Александр Сенкевич победил с результатом в 59,7% голосов. Владислав Чайка набрал 40,26%. 25 ноября городская избирательная комиссия официально объявила о победе на выборах Александра Сенкевича.

При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября Владислав Чайка объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Примечательно, что в Гражданской сети «ОПОРА» не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.