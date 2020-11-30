Пятый Апелляционный административный суд отказал Владиславу Чайке в деле об отмене результатов выборов Николаевского городского головы.

Об этом свидетельствует решение суда, принятое сегодня, 30 ноября, копия которого есть у редакции НикВести.

26 ноября Владислав Чайка обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправными действия Николаевского горизбиркома по принятию решения о результатах выборов Николаевского городского головы по итогам голосования 22 ноября, отменить постановление ТИК об избрании Александра Сенкевича мэром города и обязать горизбирком рассмотреть жалобы его в районные избирательные комиссии в Николаеве. В обоснование этих требований указывалось, что горизбирком незаконно принял спорное постановление, не рассматривая жалобы Владислава Чайки, чем нарушил нормы Избирательного законодательства.

Николаевский окружной административный суд своим решение от 27 ноября в удовлетворении иска отказал.

Не соглашаясь с этим решением, Владислав Чайка подал апелляционную жалобу. В ней указывалось, что решение судом первой инстанции принято «с нарушением норма процессуального и неправильным применением норма материального права, неполным выяснением обстоятельств дела, несоответствием выводов суда обстоятельства дела». Владислав Чайка просил отменить решение суда первой инстанции и принять новым, которым административный иск удовлетворить.

Однако, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав судью-докладчика, проверив законность и обоснованность судебного решения в рамках исковых требований, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы Владислава Чайки.

Владислав Чайка должен будет оплатить судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 2,5 тысяч гривен.

Решение принято коллегией судей в составе Александра Шляхтинского, Степана Домусчи, Геннадия Семенюка.

Напомним, Владислав Чайка продолжает называть себя победителем и считает, что «власть пытается выбросить это из своего понимания».

Отметим, что 22 ноября в Николаеве прошел второй тур выборов городского головы. По итогам голосования, действующий мэр Александр Сенкевич победил с результатом в 59,7% голосов. Владислав Чайка набрал 40,26%. 25 ноября городская избирательная комиссия официально объявила о победе на выборах Александра Сенкевича.

При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября Владислав Чайка объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Примечательно, что в Гражданской сети «ОПОРА» не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.

Известно, что Владислав Чайка 28 ноября подал в горизбирком Николаева документы для регистрации депутатом.