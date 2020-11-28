Владислав Чайка

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка только сегодня, 28 ноября, подал в горизбирком Николаева документы для регистрации депутатом.

Об этом в комментарии НикВести сообщил член Николаевской городской избирательной комиссии Максим Буряков.

По его словам, на сегодняшний день ТИК зарегистрировала уже 53 из 54 депутатов новоизбранного городского совета. Единственным пока еще не зарегистрированным оказался Владислав Чайка - решение о его регистрации комиссия примет на своем заседании в понедельник, 30 ноября.

Отметим, что по законодательству у кандидатов в депутаты Николаевского городского совета, избранных по итогам прошедших 25 октября местных выборов, есть срок до 2 декабря для подачи соответствующих документов по регистрации депутатами.

Как известно, Владислав Чайка баллотировался в мэры Николаева, однако проиграл действующему городскому голове Александру Сенкевичу. При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября он объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Член горизбиркома Максим Буряков также рассказал о том, что на запланированном на понедельник заседании комиссия рассмотрит вопрос о назначении даты первого заседания новоизбранного городского совета и городского головы, на котором те примут присягу и официально вступят в полномочия.

Ранее сообщалось, что торжественное заседание сессии Николаевского городского совета планируют провести 3 декабря. Однако, как стало известно, кроме этой даты в ТИК рассматривают также вариант назначения заседания на 10 декабря.