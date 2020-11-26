Новоизбранные депутаты Николаевского городского совета соберутся на первое пленарное заседание сессии 3 декабря.
Об этом НикВести сообщил источник в Николаевском горсовете.
На заседании сессии, которая запланирована на 3 декабря 11:00, городской голова и депутаты горсовета VIII созыва примут присягу и официально приступят к работе.
Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении», первую сессия городского совета организовывает городская территориальная избирательная комиссия.
По результатам выборов, которые состоялись 25 октября, в Николаевский горсовет прошли 6 партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Пропозиція», «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Наш край».
Полный список кандидатов в депутаты, которые проходят в Николаевский городской совет:
«Оппозиционная платформа — За жизнь»
Евгений Прудник;
Валерий Дашевский;
Сергей Щербаков;
Олег Третьяк;
Зинаида Моторная;
Александр Медведев;
Артем Хачатуров;
Артем Ильюк;
Олег Афанасьев;
Руслан Москаленко;
Максим Невенчанный;
Ирина Бойченко;
Владислав Чайка;
Марина Мазенко;
Елизавета Трищанович;
Владлена Транская;
Юлия Белановская.
«Пропозиція»
Сергей Коренев;
Елена Шапошникова;
Анатолий Петров;
Владимир Топчий;
Андрей Янтарь;
Федор Панченко;
Дмитрий Сичко;
Александр Береза;
Александр Сенкевич;
Дмитрий Иванов;
Андрей Ермолаев;
Мария Грачева;
Дмитрий Фалько;
Анна Ременникова.
«Европейская солидарность»
Елена Киселева;
Сергей Танасов;
Виктория Переверзьева;
Станислав Мартиросов;
Светлана Бабарика.
«Слуга народа»
Елена Кузьмина;
Николай Капацына;
Наталья Горбенко;
Елена Нестеренко;
Рамиль Агабеков;
Виталий Ким;
Юрий Степанец;
Татьяна Домбровская;
Александр Розумный.
«Партия Шария»
Татьяна Кравчук;
Александр Ковтун;
Николай Карцев;
Лариса Дробот;
Андрей Кучеренко.
«Наш край»
Николай Круглов;
Светлана Федорова;
Сергей Кантор;
Рустамджан Садридинов.
Кроме того, по результатам второго тура выборов мэра Николаева победу одержал действующий городской голова Александр Сенкевич
Отметим, что это вторая каденция действующего городского головы. В 2015 году Александр Сенкевич победил на выборах Николаевского городского головы, набрав 54,9% голосов. Тогда его оппонентом на выборах был Игорь Дятлов, кандидат от партии «Оппозиционный блок».
Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.
При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.
Новоизбранные депутаты Николаевского городского совета соберутся на первое пленарное заседание сессии 3 декабря.
Об этом НикВести сообщил источник в Николаевском горсовете.
На заседании сессии, которая запланирована на 3 декабря 11:00, городской голова и депутаты горсовета VIII созыва примут присягу и официально приступят к работе.
Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении», первую сессия городского совета организовывает городская территориальная избирательная комиссия.
По результатам выборов, которые состоялись 25 октября, в Николаевский горсовет прошли 6 партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Пропозиція», «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Наш край».
Полный список кандидатов в депутаты, которые проходят в Николаевский городской совет:
«Оппозиционная платформа — За жизнь»
Евгений Прудник;
Валерий Дашевский;
Сергей Щербаков;
Олег Третьяк;
Зинаида Моторная;
Александр Медведев;
Артем Хачатуров;
Артем Ильюк;
Олег Афанасьев;
Руслан Москаленко;
Максим Невенчанный;
Ирина Бойченко;
Владислав Чайка;
Марина Мазенко;
Елизавета Трищанович;
Владлена Транская;
Юлия Белановская.
«Пропозиція»
Сергей Коренев;
Елена Шапошникова;
Анатолий Петров;
Владимир Топчий;
Андрей Янтарь;
Федор Панченко;
Дмитрий Сичко;
Александр Береза;
Александр Сенкевич;
Дмитрий Иванов;
Андрей Ермолаев;
Мария Грачева;
Дмитрий Фалько;
Анна Ременникова.
«Европейская солидарность»
Елена Киселева;
Сергей Танасов;
Виктория Переверзьева;
Станислав Мартиросов;
Светлана Бабарика.
«Слуга народа»
Елена Кузьмина;
Николай Капацына;
Наталья Горбенко;
Елена Нестеренко;
Рамиль Агабеков;
Виталий Ким;
Юрий Степанец;
Татьяна Домбровская;
Александр Розумный.
«Партия Шария»
Татьяна Кравчук;
Александр Ковтун;
Николай Карцев;
Лариса Дробот;
Андрей Кучеренко.
«Наш край»
Николай Круглов;
Светлана Федорова;
Сергей Кантор;
Рустамджан Садридинов.
Кроме того, по результатам второго тура выборов мэра Николаева победу одержал действующий городской голова Александр Сенкевич
Отметим, что это вторая каденция действующего городского головы. В 2015 году Александр Сенкевич победил на выборах Николаевского городского головы, набрав 54,9% голосов. Тогда его оппонентом на выборах был Игорь Дятлов, кандидат от партии «Оппозиционный блок».
Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.
При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.