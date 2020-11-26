Новоизбранные депутаты Николаевского городского совета соберутся на первое пленарное заседание сессии 3 декабря.

Об этом НикВести сообщил источник в Николаевском горсовете.

На заседании сессии, которая запланирована на 3 декабря 11:00, городской голова и депутаты горсовета VIII созыва примут присягу и официально приступят к работе.

Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении», первую сессия городского совета организовывает городская территориальная избирательная комиссия.

По результатам выборов, которые состоялись 25 октября, в Николаевский горсовет прошли 6 партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Пропозиція», «Слуга народа», «Европейская Солидарность», «Партия Шария» и «Наш край».

Полный список кандидатов в депутаты, которые проходят в Николаевский городской совет:

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

Евгений Прудник; Валерий Дашевский; Сергей Щербаков; Олег Третьяк; Зинаида Моторная; Александр Медведев; Артем Хачатуров; Артем Ильюк; Олег Афанасьев; Руслан Москаленко; Максим Невенчанный; Ирина Бойченко; Владислав Чайка; Марина Мазенко; Елизавета Трищанович; Владлена Транская; Юлия Белановская.

«Пропозиція»

Сергей Коренев; Елена Шапошникова; Анатолий Петров; Владимир Топчий; Андрей Янтарь; Федор Панченко; Дмитрий Сичко; Александр Береза; Александр Сенкевич; Дмитрий Иванов; Андрей Ермолаев; Мария Грачева; Дмитрий Фалько; Анна Ременникова.

«Европейская солидарность»

Елена Киселева; Сергей Танасов; Виктория Переверзьева; Станислав Мартиросов; Светлана Бабарика.

«Слуга народа»

Елена Кузьмина; Николай Капацына; Наталья Горбенко; Елена Нестеренко; Рамиль Агабеков; Виталий Ким; Юрий Степанец; Татьяна Домбровская; Александр Розумный.

«Партия Шария»

Татьяна Кравчук; Александр Ковтун; Николай Карцев; Лариса Дробот; Андрей Кучеренко.

«Наш край»

Николай Круглов; Светлана Федорова; Сергей Кантор; Рустамджан Садридинов.

Кроме того, по результатам второго тура выборов мэра Николаева победу одержал действующий городской голова Александр Сенкевич

Отметим, что это вторая каденция действующего городского головы. В 2015 году Александр Сенкевич победил на выборах Николаевского городского головы, набрав 54,9% голосов. Тогда его оппонентом на выборах был Игорь Дятлов, кандидат от партии «Оппозиционный блок».

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.

При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.