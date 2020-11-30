Проигравший во втором туре выборов мэра Николаева Владислав Чайка продолжает называть себя победителем и считает, что «власть пытается выбросить это из своего понимания».

Такую позицию он высказал сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала ZIK.

— Власти пытаются всеми путями полностью отбросить это из своего понимания того, что они выиграли. Но мы все равно будем доказывать нашу правоту: мы не проиграли. Всем горожанам я говорю нашим, что еще дело находится в судах, и мы будем доказывать нашу правоту, доказывать, что были системные нарушения, которые привели к такому результату. Опять-таки, мы воюем сейчас с властями. И власти всеми путями пытаются нам рассказать, что мы не правы, - сказал Владислав Чайка.

По его словам, сразу же после дня выборов 22 ноября его команда подала жалобы в избирательные комиссии относительно нарушений, однако их, со слов Владислава Чайки, проигнорировали. После этого было принято решение обращаться в суд.

— Сразу же после выборов 22 числа мы подали в наши территориальные комиссии жалобы о систематических нарушениях, системных, можно так сказать, нарушениях, которые не были рассмотрены. Мы дальше подали в нашу территориальную избирательную городскую комиссию жалобы - опять-таки они не были рассмотрены, и нам пришлось обращаться в суд. Сейчас мы находимся в судебных решениях. И сегодня у нас в Одесском апелляционном суде состоится в час дня заседание как раз по тем систематическим нарушениям, которые были.То, что члены комиссий не были подготовлены, я уже заявлял и говорил не один раз. Действительно, была слабая подготовка членов комиссий, и ДВК и ТВК. Но тем не менее, все равно мы нашли те нарушения, которые были системные, и попытались их определить в один круг, по поводу этого и подали в суды. Все будет зависеть от решений суда. И в частности, сегодня, я еще раз повторюсь, что у нас у Одесском апелляционном суде находится дело, и в час дня будет заседание. Мои представители выехали в Одессу, - сказал Владислав Чайка.

Отметим, что 22 ноября в Николаеве прошел второй тур выборов городского головы. По итогам голосования, действующий мэр Александр Сенкевич победил с результатом в 59,7% голосов. Владислав Чайка набрал 40,26%. 25 ноября городская избирательная комиссия официально объявила о победе на выборах Александра Сенкевича.

При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября Валдислав Чайка объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Примечательно, что в Гражданской сети «ОПОРА» не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.

Известно, что Владислав Чайка 28 ноября подал в горизбирком Николаева документы для регистрации депутатом.