Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут Никвести.
Напомнил, что 3 декабря состоится торжественная сессия горсовета нового созыва. 9 декабря планируется провести следующую сессию и решить вопросы работы комиссий и другие организационные вопросы. После в этом году Александр Сенкевич хочет провести две рабочие сессии. На первой рассмотреть перераспределение бюджета 2020 года, а на второй принять бюджет на 2021 год.
— Я думаю, что мы обязательно должны провести две сессии. Как минимум. Одна где-то 18 декабря по распределению бюджет средств этого года, 2020-го. И одна сессия обязательно с программами и бюджетом 2021 года 24 декабря, по закону, бюджетная сессия на 21-й год, — сказал мэр.
Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.
При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.
Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут Никвести.
Напомнил, что 3 декабря состоится торжественная сессия горсовета нового созыва. 9 декабря планируется провести следующую сессию и решить вопросы работы комиссий и другие организационные вопросы. После в этом году Александр Сенкевич хочет провести две рабочие сессии. На первой рассмотреть перераспределение бюджета 2020 года, а на второй принять бюджет на 2021 год.
— Я думаю, что мы обязательно должны провести две сессии. Как минимум. Одна где-то 18 декабря по распределению бюджет средств этого года, 2020-го. И одна сессия обязательно с программами и бюджетом 2021 года 24 декабря, по закону, бюджетная сессия на 21-й год, — сказал мэр.
Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.
При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.