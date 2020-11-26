Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, пишут Никвести.

Напомнил, что 3 декабря состоится торжественная сессия горсовета нового созыва. 9 декабря планируется провести следующую сессию и решить вопросы работы комиссий и другие организационные вопросы. После в этом году Александр Сенкевич хочет провести две рабочие сессии. На первой рассмотреть перераспределение бюджета 2020 года, а на второй принять бюджет на 2021 год.

— Я думаю, что мы обязательно должны провести две сессии. Как минимум. Одна где-то 18 декабря по распределению бюджет средств этого года, 2020-го. И одна сессия обязательно с программами и бюджетом 2021 года 24 декабря, по закону, бюджетная сессия на 21-й год, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.

При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.