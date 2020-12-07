7 декабря городская территориальная избирательная комиссия получила все протоколы от районных комиссий с результатами выборов. На заседании глава Валентин Орлов объявил итоги выборов городского главы.

Новым мэром Кривого Рога стал кандидат от «ОПЗЖ» Константин Павлов, сообщает «Первый городской. Кривой Рог».

По информации городской территориальной избирательной комиссии, больше всего голосов во втором туре мэрских выборов в Кривом Роге набрал Константин Павлов. Его поддержали 97591 избиратель — 56,97%. На втором месте оказался кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик. За него проголосовали 69369 избирателей.

Также глава городской ТИК Валентин Орлов сообщил, что 4339 избирателей от общего количества посетивших волеизъявление испортили свой бланк для голосования.