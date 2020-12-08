В центре оккупированного Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ.

Также между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода — Орден Победы. Венчает композицию надпись «С Новым годом!».

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после оккупации Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

В сентябре в центре Севастополя неизвестные порезали баннер с изображением Сталина.

Напомним, в Севастополе накануне 9 мая на центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью «Это наша победа».